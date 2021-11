Rakvere gümnaasiumi õpilased annetasid loomade varjupaigale

Rakvere gümnaasiumile on saanud traditsiooniks aidata ja toetada abivajajaid. Eelmisel aastal osaleti hooldekodude toetamise projektis, selleaastane lemmikloomapäeva tähistamine oli suurem ettevõtmine 3.d ning 4.d klassi jaoks. “Lemmikloomad on päris mitu aastat tähelepanu alt välja jäänud, aga ka nemad on olulised,” ütles projekti eestvedaja Inge Korka, 3.d klassi klassijuhataja.