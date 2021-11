Terviseamet tegi ettekirjutuse MÉM Cafe sulgemiseks

Terviseamet tugines otsuse tegemisel nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusele, mis annab õiguse sulgeda asutusi ja piirata nende tegevust, kui see on vajalik nakkushaiguse leviku tõkestamiseks.

Terviseamet ning politsei- ja piirivalveamet tuvastasid korduvate kontrollkäikude ajal, et ettevõte eirab valitsuse korralduse nr 305 alusel kehtestatud kontrollinõudeid.

Hoolimata korduvalt määratud sunnirahast jätkas ettevõtja rikkumist ja kinnitas asutust kontrollinud ametnikele, et ta on keelanud klienditeenindajatel eelnimetatud tõendeid küsida. Kuivõrd seni rakendatud sunnivahendid ei ole ettevõtjat mõjutanud rikkumist lõpetama ning ta on avalikult teavitanud kavatsusest rikkumist jätkata, tuleb kohvik sulgeda.