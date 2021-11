Vähki surnud patsiendi tütar: haigekassalt nõutakse raha koduvisiitide eest, mida ei toimunud

Soots vaidlustas arved haigekassale saadetud e-kirjas, samuti pöördus ta need esitanud õendushooldusfirma TNP Konsultatsioonid OÜ poole. Haigekassa vastuses kirjutab partnersuhtluse osakonna usaldusarst Riina Pettai, et haigekassa pole leidnud kinnitust naise esitatud väidetele. TNP Konsultatsioonide vastuses seisab, et ollakse juhtumit uurinud, usaldatakse oma töötajat ja jäädakse seisukohale, et visiidid on toimunud.