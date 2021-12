Kuigi paljud inimesed väidavad, et talvine lumerookimine on töö, mida nad hea meelega teevad, osutus väga menukaks erakonna Isamaa valimislubadus, mille põhjal võtab Rakvere linn kõnniteede koristamise täielikult enda kanda ja kinnistuomanikud ei pea enam labidatööd tegema. Kuid tähelepanu: see vabastus hakkab kehtima alles järgmisel talvel.