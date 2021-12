Advendiballil tantsitakse nõnda nagu 17. sajandil

“Iga kontsert, mida ette valmistatakse, on suur õppimine ajastu kohta: mida tantsiti, kes ja kuidas tantsis. Need on barokiaja alguse tantsud, mida rahvale tutvustame,” ütles muusika- ja kunstikooli Kaur juht Anne Nõgu. Ta rääkis, et kontsert oli esialgu plaanis Rakvere kultuurifestivalil, ja kuigi festival jäi koroona tõttu ära, õnnestub nüüd siiski publiku ette astuda, ehkki mitte nii suurelt, kui oli esialgu plaanis.

Anne Nõgu juhtis tähelepanu tõigale, et 17. sajandil ei saanudki kõik ballil tantsida, sest ruumi oli vähe. “Enamik vaatas ja vähesed tantsisid,” lausus ta. Nii on Nõgu sõnul praegugi, ja kui temalt on küsitud, kas vaatajad peavad ka tantsima, on vastus, et ei pea. “Selleks pole ruumigi. Samas on paar lihtsamat tantsu, kus neil, kes julgemad ja tahavad, on võimalus ühistantsus kaasa teha,” selgitas ta.