Lumetõrjemasin tasub osta enne lume tulekut

Lumi on maas ja selle eemaldamiseks masinaid osta on pea võimatu. Nii AS Kiviõli Kaubahoov, Husqvarna esindus Rakveres kui ka Stigasid vahendav Harlei-Samufre OÜ müüsid kõik lumepuhurid paar päeva tagasi mõne tunniga maha. Uusi on saada alles mõne nädala pärast.