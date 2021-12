Lumelükkajaid kimbutasid katkine uksevedru ja tuisuvaalud

Abivallavanem Andrus Freienthali sõnul on Tapa vallas lumetõrjega esialgu rahuldavalt hakkama saadud. Seda tööd teevad väikeettevõtjad, kellel on kas üks, kaks või kolm traktorit. Lume lükkamisega alustatakse öösel kella kolme-nelja paiku. Hommikul kella seitsmeks, poole kaheksaks peavad teed ja tänavad puhtad olema, et inimesed ja sõiduvahendid liikuma pääseksid.