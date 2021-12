Repliik: 365 hea teo päeva

Jõuluaegsete annetuskampaaniate paljusus ajab potentsiaalse annetaja segadusse, aga päevi on ju aastas 365. Teisipäevased annetustalgud tõestasid, et paljudel meist on süda õiges kohas ning lihtsaimal viisil – rahaga – oleme valmis panustama, olgu kodutute loomade päästmiseks või hätta sattunud inimeste heaks.