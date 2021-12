Rakvere Kolmainu kirikusse pandi uus nimede tahvel

Vana nimede tahvel täitus Jaan Variku nime tahvlile kirjutamisega 1989. aastal. Endine koguduse õpetaja Enn Kivinurm aga ei soovinud, et tema nimi kantaks tahvlile tema eluajal. “Enn oli põhimõttekindel mees, ning kui tema niimoodi soovis, siis meie austasime tema soovi,” ütles koguduse juhatuse esimees Olev Rohumäe.

Uus tahvel telliti Saaremaalt, kuna kiviraidurit, kes sellise asja teeks, polnud lähemalt võtta. Tavaliselt raiutakse kiri kivitahvlite sisse. Nendel tahvlitel on aga raiutud kivi pind tähtede ümbert. Tänu sellele on kiri kõrgemal. Kuna uuele tahvlile pidi raiuma tahvli pealkirja ja Kivinurme nime, pidas praegune koguduse õpetaja Tauno Toompuu mõistlikuks, et ka tema nimi tahvlile raiutaks.