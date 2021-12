Väike-Maarja vald loosib jätkuvalt elanike vahel välja rahalisi preemiaid

Iga “pea” on omavalitsusele tähtis, sest osa üksikisiku tulumaksust laekub linna või valla eelarvesse. Eriti ei meeldi aga omavalitsustele olukord, kus inimene elab reaalselt nende territooriumil, tarbib teenuseid – ka tänavakoristus või -valgustus on teenus –, kuid tema maksuraha laekub mõnda teise omavalitsusse, sest ametlik sissekirjutus on seal. Seepärast siis tehaksegi üleskutseid, et kirjutage end palun sisse ka.