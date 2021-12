Homme on viimane päev püüda Valli Lember-Bogatkina kunstipäeva Rakvere Galeriis

Teine pilt avanes talle Riho ateljees, kus oli väike kodugalerii. Valli kuulutas otse ja halastamatult: “See pole miski galerii, kus puuduvad minu tööd!” Järgmisel korral tõi ta ise kaks hiigelakvarelli kaasa ja kinkis need Rihole. Nüüd oli Valli rahul ... Loodame, et on ka praeguse näitusega.

Kunstnik Enn Põldroos on öelnud: “Valli saladus näib peituvat selles, et ta on teinud oma elust kunstiteose. Isegi mitte teinud – küllap ta on selleks sündinud. Nagu tõeline kunstnik ikka, üllatab ta meid igal sammul. Kuid selleks, et vormida oma elu niisugusel tasemel, peab tingimata ise olema väljapaistev kunstnik.”