Kui küsin, kumb riik on tänaseks kodusem, annab näitlejatar üsna ootamatu vastuse: “Kogu maailm on mu kodu.”

Olgu näitleja kodu kus tahes, aga seal peab saama teatrit teha. Tuleb välja, et saabki. Turu Eesti keskuse ja ON teatri jõul käima lükatud Turu teater koondab enda alla eesti teatritegijaid, keda elu on sidunud Soomega. Teatri loojaks ja lavastajaks on Siim Maaten, kes lõpetas 2013. aastal Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna lavastaja ja harrastusteatri juhi erialal.