Jahimeestega jahil käimine oli silmi avav kogemus

Kogunesime metsaäärsel põllulapikesel, kuhu jahimehed olid parkinud oma maastikuautod. Kui kõik olid saabunud, võtsid jahtkondade juhid sõna. Nad rääkisid, mis toimuma hakkab ja keda küttida tohib. Selgus, et tegu on ajujahiga ning küttima hakatakse metssigu ja põtru. Kõnega tervitati metsa ja loomi.

Räägiti, et oleme kogunenud metsloomade arvukuse piiramiseks ja seakatku leviku pidurdamiseks. Jutuks tuli ka surm. “Kui tuleb surm, tuleb seda teha kiiresti, et loom ei peaks piinlema,” kõlas muu hulgas. Mõistsin, et jahimehed ei tapa loomi oma lõbuks, vaid sellepärast, et on kokku lepitud küttimisnorm, mis on kohustuslik ja mida tuleb täita.