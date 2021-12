Väike-Maarja gümnaasiumi huvijuht Helina Lükk kõneles, et proovivad koolis lastega erinevatest konkurssidest osa võtta, et õpilased saaksid ennast proovile panna.

Negavatiks valmistuti loovuse tunnis. Esmalt analüüsiti, mis on meie keskkonnas probleemid, millele tähelepanu juhtida, siis kirjutati stsenaarium. Võidukaks osutunud 6.a klass filmis video, teine osalenud klass joonistas animatsiooni. Hinne kujunes lastele protsessi, mitte tulemuse eest. Lükk sõnas, et kõik lapsed said oma kiitused juba enne konkursi tulemuste selgumist kätte.

Väike-Maarja võiduvideos kutsusid õpilased kokku väikeste nutikate inimeste töörühma, et pakkuda välja ideid, kuidas muuta linnaruum loodussõbralikumaks ja säästlikumaks. Võiduvideot saab vaadata SIIT.

Väike-Maarja gümnaasiumi direktor Marje Eelmaa kõneles, et Negavatil osalemine on koolis juba pikk traditsioon. "Meil on võite tulnud mitmel korral. Väga tubli õpetaja veab seda eest," kiitis Eelmaa.

"Lendavad rattad, maa-alused sorteerimisjaamad, loodushoiurobotid või puidust tuulegeneraatorid – need on vaid vähesed noorte väljapakutud lahendused keskkonnasõbralikule tulevikulinnale," sõnas Negavati projektijuht Anni Raie.

Konkursi partner Ülemiste City rohekeskkonna arendusjuht Mati Fjodorov tõi esile, et lapsed olid tulevikulinna teemakäsitluses väga loovad ja pakkusid tihtipeale välja üllatavaid, kuid samas ka teostatavaid lahendusi. "Väga tore oli näha, et juba rohujuuretasandil suunatakse sellistele teemadele tähelepanu ning laste kujutlusvõime on piiritu," lausus Fjodorov.