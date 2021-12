Reoveeuuring näitab koroonaviiruse taandumist

Pea kõigi Eesti suuremate asulate reoveeproovides on viirusekogus kahanenud mõõdukale tasemele. Päris viirusevabu piirkondi kuskil siiski veel pole. Uuringu juhi, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul võib nüüd üsna julgelt öelda, et kolmas, valdavalt deltatüvest põhjustatud nakkuslaine on taandumas.