Kuigi Uuskasutuskeskus asub kohe maaaluse parkla sissepääsu juures, võib olla palju mugavam, kui kaubik tuleb koju mööbli järele. Kui plaanitav kogumisring võetakse hästi vastu, siis on võimalik, et keskus hakkab regulaarselt kodudes käima. 15. detsembril teeb Uuskasutuskeskus terve päeva mööbli kogumisringi.

Iga huvilisega lepitakse sobiv aeg kokku ning uuskasutuskaubik sõidab kogu päeva linnas ringi, et vastu võtta suuremaid esemeid, mööblit ja tehnikat. Uuele ringile on oodatud kasutuskõlbulikud, terved ja korralikud asjad. Kui kaubik on juba koju mööblile järele kutsutud, siis võib kaasa anda ka muid heas korras asju, mida endal enam tarvis ei lähe. Kogutud asjad suunab Uuskasutuskeskus uuesti ringlusse oma kaupluste kaudu ja koostööpartnerite abil abivajajaid toetades.