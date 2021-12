Väike-Maarja gümnaasiumi huvijuht Helina Lükk kõneles, et koolis proovitakse lastega eri konkurssidest osa võtta, et õpilased saaksid ennast proovile panna.

Negavatiks valmistuti loovuse tunnis. Esmalt analüüsiti, mis on meie keskkonnas probleemid, millele tähelepanu juhtida, siis kirjutati stsenaarium. Võidukaks osutunud 6.a klass filmis video, teine osalenud klass joonistas animatsiooni. Hinne kujunes lastele protsessi, mitte tulemuse eest. Lükk sõnas, et kõik lapsed said oma kiitused juba enne konkursi tulemuste selgumist kätte.