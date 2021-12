Kaheksa näitlejat otsivad lepatriinude maailmast jõule

Juba kuu aega liiguvad Rakvere teatris ja linnas ringi kaheksa noort näitlejat. Ja kuigi võiks ju loota, et lõpuks ometi hakkab teatri trupp suurenema, on siiski tegu Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia näitlejatudengitega 14. lennust, kes astuvad lavale 8. detsembril esietenduvas Rakvere teatri uuslavastuses, milleks on Janno Põldma “Lepatriinude jõulud”. Kursuse juhendaja on Katariina Unt.