Sõimemaja pakub kõige pisematele kodust hoolt

1991. aastal avatud eralasteaed ja -kool on algusest peale kandnud Waldorfi pedagoogika vaimu. Toona võeti õppust koolitajatelt, kes käisid algajaid koolmeistreid juhendamas Saksamaalt, Rootsist, Norrast ja Soomest. Direktor Anne Nõgu südames on aga 30 aastat küpsenud soov, et oleks olemas arengut ja haridusteed toetav kasvukeskkond nii väikestele kui ka suurtele lastele.