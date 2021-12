Nädala lind: siidisaba

Maitse asi, aga siidisabal oleks põhjust vastuseks enda nime oodata küll. Tema vastu on ju looja helde olnud. Ei saaks öelda, et välimus just üle pakutud on, aga kindlasti ka mitte liiga tagasihoidlik. Põhisulestik on soliidselt hallikas, kohati maitsekalt roosakas, millele justkui aksessuaaridena lisatud mustad kollaste, valgete ja punaste triipudega tiivad ning must kollase tipuga saba. Lisaks must manisk ja mustad prillid ees ning kõige krooniks veel uhke tutt pealael.