Ortofoto annab olulist ja mitmekülgset infot

Võiks arvata, et kõik on juba üles pildistatud ja andmebaasidesse kantud. Kuid Eesti muutub päevast päeva, aastast aastasse. Et protsessi talletada ja järeldusi teha, pildistatakse õhust üha uuesti meie linnu ja alevikke, külasid ja maastikke. Erandiks ei ole olnud ka käesolev aasta.