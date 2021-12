Vabatahtlikud päästjad tegid kodututele loomadele rõõmu

Rakvere PetCity loomatoidupoe juhataja Lea Räme rääkis, et kuigi inimesed annetavad kodututele loomadele aasta läbi, on pühade ajal heategevust siiski tunduvalt rohkem. “Meil on poes aasta ringi kast väljas, kuhu inimesed saavad osta toitu, mille me hiljem Rakvere loomade varjupaigale annetame,” sõnas Räme ja lisas, et väikese panuse annavad ka oma töötajad. “Meie töötajad annetavad ka enda vahenditest kodutute loomade jaoks mänguasju ja toitu, kuna me oleme kõik suured loomasõbrad.”