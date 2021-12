Kiviks kingas on Tapa vallavolikogu 25. novembri istung, kui valiti esimehed ja aseesimehed kuuele komisjonile. Opositsioonilised vallavolinikud Ene Augasmägi (valimisliit Koostöö), Maksim Butšenkov (Keskerakond) ja Reigo Tamm (Reformierakond) leiavad, et rikuti reegleid ja seetõttu on tulemused õigustühised.