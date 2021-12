Rakvere jalgpallinoori treenib sarmikas noor hispaanlane

Kellelt on pärit idee Blanch Rakverre kutsuda? "No see on selline pikem lugu. Me korraldasime Espanyoli suvelaagrit Rakveres ja sealt siis saime erinevad kontaktid ja sealt see edasi arenes. Jõudsime sobiva treenerikandidaadini, kes soovis tulla meie klubisse tööle," selgitas JK Tarva juhatuse liige ja treener Joonas Ljaš.