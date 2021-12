Ühes telgis jäi silma neljanda klassi õpilane Mairold Rohtla, kes küpsetas pannkooke masinaga, mille ta oli saanud sünnipäevakingiks. "Nüüdseks on tehtud juba kakskümmend pannkooki. Neid on suhteliselt kerge teha. Kõige mõnusam on kookide viskamine õhku, et neid pöörata," ütles poiss.