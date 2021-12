Rakvere vald unistab omaenda lumekahurist

Rakvere valla spordi- ja terviseedenduse spetsialist Siiri Kohver avas kaarte: "See ei ole kohalik projekt, see on üleeestiline neljaaastane projekt. See algas 2019. aastal ja lõppeb 2022. aastal, et siis osalejatel vähemalt ühe kilomeetri ulatuses oleks võimekus toota kunstlund."