Peeter Mõtus meenutas, et sellele kuupäevale langeb tegelikult lausa kolm tähtsat sündmust. "Kõigepealt oli NSV-liidu konstitutsiooni aastapäev, teiseks oli meie soolokitarristi Sergei Klaaseni sünnipäev. Ja siis muidugi see, et 35 aastat tagasi tulid Rakverest mingisugused "Uugametsa Kollad", kes näitasid Tallinna linnavurledele koha kätte ja võitsid Tartu Sügise Grand Prix."