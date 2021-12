RS-viirus kimbutab väikelapsi

Rakvere haigla erakorralise meditsiini osakonna juhataja Aile Kaasik kõneles, et praegu on olukord lapsi kimbutavate viirushaigustega selline, nagu harilikult detsembris ongi. "Eelmisel aastal oli COVID. Nüüd on nii nagu ikka. Viirused on erinevad ja lapsed on erinevad," sõnas Kaasik ja lisas, et RS-viirust on praegu palju. "See põhjustab kopsupõletikku," märkis Kaasik.