Automudelitest maasturid võtsid Rakveres mõõtu maastikurajal ja “iludusvõistlusel”

Tegemist on 1:10 mõõtkavas maasturitega, mida juhitakse raadio teel ning millel nii ehituslikult kui ka välimuselt on ehedust küllaga. Olgu selle tõestuseks kasvõi tõik, et võidukaks osutunud Karri Peetermann on oma autole ka järelkäru konksu valmistanud, ja kõikvõimalikud esemed, mis autode sisemusse kuulusid: tagaistmel vedelevatest ruladest alustades ning bensiinikanistrite, ämbrite ja arvukate tööriistadega lõpetades.