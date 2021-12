Kolmel käpal liikuv koer Sully leidis suure südamega peremehe

Sullyst kuulis Rein tänu tutvustele. Tema tuttav Maire helistas loomaarst Viivo Võlule ja küsis Võlult, kas too teab mõnd sõbralikku koera, kes otsib kodu. Võlu soovitas pöörduda varjupaika, kuna teadis, et seal on kolmel käpal käiv koer, kes on sõbralik ja elurõõmus.