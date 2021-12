Uue sõiduplaani järgi sõidab näiteks Tallinnast Keilasse enam kui 40 rongi päevas, Raplasse saab valida 17 eri väljumise vahel ja Tartusse saab kümnel korral päevas.

"Meil on väga hea meel, et raudtee remonttööd on selleks korraks lõppenud ning saame oma kliente jälle tavapäraselt teenindada. See tähendab, et alates pühapäevast ei ole sõitjatel enam vaja ühelgi reisil kasutada asendusbusse, liiklusgraafik tiheneb ning sõiduajad muutuvad jälle kiiremaks," sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

Ka sel aastal on uuest liiklusgraafiku perioodist alates sõiduajad lühemad. "Reisijad ootavad kiireid ühendusi, nende pakkumine on üks meie peamisi eesmärke," sõnas Kongo.

Tallinna ja Tartu vahel hakkavad kõige kiiremad rongid sõitma tund ja 54 minutit ning Tallinnast Narva kaks tundi ja 9 minutit. "See tähendab, et Ülemistesse jõuab Tartust umbes tunni ja kolmveerandiga ning Narvast kahe tunniga, mis on kindlasti hea põhjus autosõidust loobumiseks ning keskkonnasõbraliku rongiliikluse kasuks otsustamiseks," nimetas müügi- ja arendusjuht.

Ronnie Kongo sõnul on arusaadav, et soovitakse alati rohkem väljumisi. "See on ka meie soov, kuid arvestada tuleb, et sõitjate arv on endiselt ligi 30 protsenti väiksem kui enne pandeemiat," rõhutas Kongo.

Et pakkuda sõitjatele mugavamaid sõidutingimusi ka kõige suurema nõudlusega aegadel, on nii Tallinna–Tartu kui ka Tallinna–Narva liinil reedeti ja pühapäeviti sõiduplaan tihedam. "Kui uusi olulisi piiranguid ei tule ning ka raudtee remonttööd järgmisel aastal rongliiklust väga palju ei takista, saab öelda, et rongiliiklus 2022. aastal on kõige tihedam vähemalt viimase 20 aasta jooksul, kui mitte kauem," kinnitas Ronnie Kongo.