Lepatriinudel algavad teatris jõulud

Noorte teatrinäitlejate elurõõm ja avastamistahe on üks selle lavastuse lisaväärtusi. "Mulle pööraselt meeldib, kuidas nad töötavad. Isegi kui hea lahendus on olemas, on nad valmis kohe uut otsima. See on kindlasti hea võimalus saada ka täiskasvanutel tuttavaks meie tulevaste näitlejannade ja näitlejatega," rääkis lavastaja.

Lapsed on Urmas Lennuki sõnul kõige nõudlikum publik üldse. "Selles suhtes on see noorte näitlejate jaoks karmim eksam, kui mistahes koolitöö iganes saab olla. Kui sa suudad kõige nõudlikumale ja ausamale teatripublikule kohale jõuda, siis on näitleja sündinud. Ma ise armastan lastele teatrit teha just sellepärast, et siis saan ma ausa kriitika – kas olen juba liiga vana, et maailma mõista ja lavastada, või on mõned aastad veel jäänud," rääkis Lennuk muiates.