Hannes Rumm esitleb raamatut Ülo Nugisest

Eesti on Hannes Rummu selgitusel ainulaadne riik, sest meie taasiseseisvumise hetk on fikseeritud minutipealt. 20. augustil 1991 kell 23.03 kuulutas ülemnõukogu juhataja Ülo Nugise haamrilöök välja otsuse meie taasiseseisvumise kohta. Paraku on Ülo Nugise panus taasiseseisvumisse ära unustatud.