Juhtkiri: häda häda ja prügiga

​Näiteks ühe välikäimla rent, kui leping on sõlmitud pikemaks ajaks, maksab 35–40 eurot kuus, üks tühjenduskord 15–20 eurot. Lisandub veel fekaalide transpordikulu 50–60 senti kilomeetri kohta. Inva-WC ja soojustatud WC rentimine maksab 100–120 eurot kuus, aga neid meie maanteede ääres palju pole. Aritmeetika kisub juba sinna kanti, et kas on viga kusagil algandmetes või on keegi arvele ühe nulli lihtsalt juurde keevitanud. Või siis ostab transpordiamet teenust sisse hinnaga, mis on turu keskmisest tublisti kõrgem. Aga isegi kui kalkulatsioonid on õiged, siis ikkagi: mille arvelt me kokku hoiame? Ega siis häda tegemata ja prügi viskamata jää – need toimingud tehakse edaspidi lihtsalt metsa all ära. Kas kuulutame siis jälle välja “Teeme ära!” kampaania ning sõidutame lippude lehvides ja kampaaniakõnede kõlades koolilapsed laga koristama?