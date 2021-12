10 ja 50 aastat tagasi

Rakvere Kalaspordiklubi hakkab lõpetama järjekordset tegevusaastat. Klubi liikmete arv on tõusnud ligi 1400-ni. Meie sportlased on kalavarude suurendamiseks võtnud osa kalamarja kogumisest Äksis. Sellega saadi kaks miljonit haugimaimu meie rajooni veekogude tarvis. Jõgedesse ja järvedesse on lastud forelle, karpkala jne. Päästeti ka kuivale jäänud noorkalu.