Valgustus on praegu puudu Vinni-Pajusti tammiku 2,1 ja pooleteise kilomeetri pikkuselt suusarajalt, mida on võimalik läbida päevasel ajal vabatehnikas.

Valgustusprojekt on pooleldi valmis Mõedaku puhkekeskuses, kus on sisse lükatud ühe-, kolme-, viie- ning seitsme ja poole kilomeetrine rada, mis on samuti läbitavad vaid vabatehnikas. Mõedakul on valgustatud lumerõngarada, reede õhtul ning laupäeval-pühapäeval alates kella 11-st saab rentida ka lumerõngast.