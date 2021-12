Kadrinas algab taas superpiparkoogivõistlus

Piparkoogivõistlusel osalemiseks tuleb saata hiljemalt 31. detsembriks ise valmistatud piparkoogist pilt aadressile rahvamaja@kadrina.ee. Piparkoogimeistrid võivad lasta fantaasial vabalt lennata, ainus kriteerium on see, et pildil oleks piparkoogitaignast tehtud objekt ja tekst tekst #kadrinapiparkook2021. Teksti võib kirjutada paberile, piparkoogile näiteks moosiga seinale, aga see peab olema arusaadavalt pildistatud pildil, mitte hiljem pildile lisatud.