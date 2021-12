Raamatusse otsib Loho pilte juubelitest, pulmadest, avalikest üritustest, kultuurimaja kohvikõhtutest ja muudest sündmustest, kus 1977. aastal moodustatud Kristjan üles astuda võis. Samuti on oodatud ürituste plakatid ja pidulistega tehtud ühispildid. Üleskutse postitas muusik Vinni, Viru-Nigula ja Haljala valla sotsiaalmeedia gruppidesse, kuna just nendes piirkondades oli ta toona enim esinenud. Muidugi on oodatud pildid ka kaugemalt.