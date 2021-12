Konkurss "Eesti koolilaste metsapostkaart" toimus juba 19. korda ning sellel said osaleda 1.–9. klasside õpilased. Tänavuse konkursi teema oli "Meie tuleviku mets".

Korraldajad soovisid, et osalejad küsiksid endalt, millised on metsad meie ümber, kui nad on saanud täiskasvanuks. Milline näeb metsaskäik välja 100 aasta pärast? Kas matkajad liiguvad mööda maad või hõljuvad rabametsade kohal lendavate telkide, õhujalgrataste või hoopis millegi muu abil? Kui hõljuvad, siis milline vaade võiks sealt ülevalt avaneda?