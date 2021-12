Politsei väärteokorras tehtud trahv tugineski kriminaalmenetluses kogutud tõenditele. Viru maakohtu kohtunik Heli Väinaste põhjendas õigeksmõistvat otsust sellega, et enamik tõendeid on kogutud kriminaalmenetluse käigus ja see ei ole lubatav. Väinaste tõi näiteks jälitustoimingu, mille raames kuulati pealt Veedla mobiiltelefoni. Sellisele järeldusele tuli ka Tartu ringkonnakohus tänavu märtsis tehtud otsuses, mille järgi tühistati esimese astme kohtu otsus, kus jälitustoimingud hinnati õigustatuks.