Juhtkiri: kelgutamine inimõiguseks!

Nii vähe kui meil ilusat talveilma on, tuleks seda maksimaalselt ära kasutada. Kelgutamine peaks olema inimõigus igal pool, kus talvel lund maha tuleb. Isegi kui nõnda paatoslik sõnastus kõlab veidi naljakalt, ei tohiks ju lastelt seda õigust võtta. Igasugused piirangud on siinkohal mõttetud.

Kui näeme, et isegi täiskasvanud inimesed keeldudele ja käskudele tingimata ei allu, kas siis tõesti tasub loota, et lapsi saab keeldudega kelgumäest eemal hoida? Lihtsam, arukam ja õigem on luua kelgusõiduks võimalused ning tore, kui linngi seda mõistab.