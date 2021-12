Pikk koostisosade nimekiri ei tee toodet ebatervislikuks

Toidutootjal on kohustus märkida pakendile kõik tootes sisalduvad koostisosad. Loetelu tuleb esitada kahanevas järjekorras ehk neid koostisosi, mis on eespool, on tootes rohkem ja tagapool olevaid vähem. Mõnel juhul on ka koostisosa protsentuaalne kogus täpselt kirjas.