Korvpalliklubi Tarvas kohtus Tallinna Kaleviga ja teine võit Pafi Eesti-Läti korvpalliliigas sai võetud tulemusega 91:83. Turniiritabelis tähendas see ühe võiduga jätkava meeskonna Tartu Ülikool Maks & Moorits viimasele kohale jätmist.

Mängujärgses usutluses ütles meeskonna peatreener Martin Müürsepp, et seda võitu oli vaja, sest mitu mängu on tänavusel hooajal napilt käest läinud ja oma masti vastaste üle on ikka hea võitu saavutada.