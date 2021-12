Rakvere teater näitab inglit meie sees

Koreograafid Renee Nõmmik ja Tiina Ollesk võtsid vastu väljakutse teha tantsulavastust sõnateatri näitlejatega, kuna see on Eestis harvaesinev ning nende jaoks esmakordne. Väljakutseks on terve etenduse välja kandmine ilma sõnaliselt väljendumata, mis nõuab näitlejailt mõtte viimist turvalisest tsoonist mujale ning nuputamist, kuidas seda teiste vahenditega väljendada.