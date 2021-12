Projekt Machine ühendab spordi, muusika ja kujutava kunsti

Valge Tüdruku poole pöördus koostööpakkumisega traielisõidu MMil osalev sportlane ise. Keity Meier täpsustab, et tema jaoks on sportlik sooritus nagu omamoodi etendus. “Sport oma algupäras on osa kultuurist ja mulle meeldib seda endiselt nii näha, isegi kui täna see päris nii ei ole." Meieri sõnul tuleb kõnealuse projekti idee juurte leidmiseks vaadata trialisti suure muusikalembuse poole. "Mulle lihtsalt tohutult meeldivad loomingulised inimesed ja koostöö nendega. Mõtetele tekib värvi ja tahke nii palju juurde,” lisab Keity Meier.