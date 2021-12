Haljala uus koolihoone hakkab kuju võtma

Praeguseks on rajatud välisvõrgud, müüritööd peaksid jõuludeks tehtud saama ning vahelaepaneelid on suuremas osas paika saanud. Sellel nädalal on käinud töö metallkonstruktsioonide paigaldamisega ning aasta alguseks saavad nii spordi- kui ka koolihoone konstruktsioonid paigaldatud.