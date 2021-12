Täpsemalt öeldes on prokuratuur esitanud kohtueelsel uurimisel kogutud materjalid Rannikmaa kaitsjale vandeadvokaat Küllike Nammile. Virumaa Teataja andmetel võib antud juhtumil kriminaalmenetluse lõpetada oportuniteediga.

Oportuniteet on kriminaalmenetluse lõpetamine süüdistatava ja prokuröri kokkuleppena avaliku menetlushuvi puudumise korral ja kui süü ei ole suur. Süüdistatav ei pea sel juhul end süüdi tunnistama, kuid oportuniteediga lõpetamine eeldab, et ta on teo siiski toime pannud. Karistusregistrisse aga märget ei lähe. Süüdistatav peab heastama kuriteoga tekitatud kahju, tasuma kriminaalmenetluse kulud ning maksma kindla summa riigi tuludesse või sihtotstarbeliseks kasutamiseks üldsuse huvides. Oportuniteediga saab lõpetada teise astme kuriteo.