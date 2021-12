Rakvere riigigümnaasium asub õpetajaid värbama

Rakvere riigigümnaasiumi direktor Liisa Puusepp avaldas lootust, et ootamatu külmalaine ei löö ehitajaid rivist. “Minule teadaolevalt on kõik graafikus,” lausus ta ja sama kinnitas ka ehituse objektijuht Valmar Tuur (vaata ka alumist lugu – toim).

​Lisaks direktorile on Rakvere riigigümnaasiumi juhtkonnast juba ametis õppejuht, õppekorraldusjuht ja jaanuarist alustab tööd juhiabi. “Praegu tegelevad nad õppekavaga, mille kontseptsioon on suures plaanis juba valmis,” rääkis Liisa Puusepp. “Täna filmisime värbamisvideot – vastav kampaania käivitub detsembris. Õpetajatel on jõuluajal aega maha istuda ja mõelda, kas nad sooviksid riigigümnaasiumi kollektiiviga liituda.”