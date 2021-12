Minult on mitu inimest küsinud, mida ma sel aastal jõuludeks tahan. Tavaliselt ei taha ma mitte midagi peale selle, et inimesed oleks sõbralikud, hoiaks mind meeles ja käituks üksteisega viisakalt. Mis ma kõikvõimaliku pudi-padiga ikka peale hakkan, palju kihvtim on jõule pidada hea emotsiooni saatel.