Keskmine vanaduspension tõuseb 100 euro võrra

Statistikaameti viimati avaldatud andmetel elab Eestis absoluutses vaesuses 28 700 inimest ehk 2,2 protsenti elanikkonnast. Need on Eesti inimesed, kes ei ole võimelised end ise ära elatama, sest nende netosissetulek on väiksem kui 220 eurot. Kui vaadata suhtelises vaesuses elavate inimeste hulka, siis neid on statistikaameti andmetel 20,6 protsenti. Need on väga muret tekitavad numbrid.

Eakate toimetulek väärib riigi igakülgset tähelepanu ja mul on hea meel, et käesolev aasta on toonud häid uudiseid selles vallas päris mitu. Üheks olulisemaks on erakorraline pensionitõus, mille toel tõuseb 2023. aasta jaanuarist pension erakorraliselt 20 euro võrra. See on kolmas erakorraline pensionitõus, mis on keskerakonna eestvedamisel ellu viidud.